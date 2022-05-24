Üçüncü ittifak geliyor! 'Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz'

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, üçüncü ittifak çalışmalarının başladığını belirterek, 'Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz' dedi.

Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'e konuşan Öz, üçüncü ittifak çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'MEYDANA ÇIKARSAK BUNLARIN SÖYLEYECEĞİ SÖZ KALMAZ'

AK Parti'nin korkulu rüyasının merkez sağda başka bir siyasi oluşum olduğunu söyleyen Öz, "Biz meydana çıkarsak bunların söyleyeceği söz kalmaz. Biz merkez sağ gelenekten geliyoruz. Bizleri sindiremediler. Merkez sağın Atatürkçü partisiyiz. Korkulu rüyaları biziz. İstedikleri kadar kavga etsinler" dedi.

'ÇİLLER MESELESİNİ KAPATMAK İSTİYORUM'

Gelen mesajların içeriğiyle ilgili de konuşan Öz, kendisine "Ayağını denk al, dışarıda korumasız dolaşma gibi" yazıların yazıldığını söyledi. Ne mafyayla ne de şantajla işlerinin olmadığını belirten Öz, "Bu Tansu Çiller meselesini kapatmak istiyorum çünkü hayır cevabını verdik. Bizim partimiz satılık değil." ifadelerini kullandı.

Merkez sağda bir ittifakın içine girdiklerini belirten Öz, "3. ittifak kurulacak. Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz. Söke söke alacağız. 3. ittifakla ilgili çalışmalar başladı, önümüzdeki günlerde bu sürpriz ortaya çıkacak. Sıkı dursunlar" diye konuştu. .