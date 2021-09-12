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'Üç Kardeş 2021' tatbikatı: Türkiye-Azerbaycan-Pakistan
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'Üç Kardeş 2021' tatbikatı: Türkiye-Azerbaycan-Pakistan

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikata başladı.

1 Saat Önce
2021-09-12 21:34:03
'Üç Kardeş 2021' tatbikatı: Türkiye-Azerbaycan-Pakistan

"Üç Kardeş 2021" ismi verilen tatbikat öncesinde düzenlenen törende üç ülkenin milli marşları seslendirildi, bayrakları göndere çekildi.

Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın yakın dost ve kardeş ülkeler olduklarını, bu ilişkilerin merkezinde üç ülke halklarının yakınlığının yattığını kaydetti.

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Mirzeyev, Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı başlattığı 44 günlük karşı taarruzun ilk gününden itibaren Türkiye ve Pakistan'ın Azerbaycan'a gösterdiği dayanışma ve desteğin bunun kanıtı olduğunu vurguladı.

Üç ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için önemli adımlar attığını belirten Mirzeyev, "Üç Kardeş 2021" tatbikatının, üç ülkenin askerleri arasında geniş bir deneyim ve görüş alışverişi ve mesleki eğitimlerinin daha da iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağına emin olduğunu söyledi.

Tören, müzik ve dans gösterileriyle devam etti.

"Üç Kardeş 2021" tatbikatı 20 Eylül'e kadar sürecek.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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