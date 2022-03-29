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'Türkiye-Polonya siyasi istişareleri' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Polonya siyasi istişarelerinin, bakan yardımcıları arasında 30 Mart'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-03-29 23:02:50
'Türkiye-Polonya siyasi istişareleri' açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye- Polonya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Szymon Szynkowski vel Sek arasında 30 Mart 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, AB'ye üyelik sürecimiz ve güncel bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. .

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