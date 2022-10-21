Türkiye, Hamas’ın Esed ziyaretine destek mi verdi?

Hamas basta olmak üzere Filistin direniş hareketlerinin Şam rejimi lideri Beşşar Esed'i ziyaretine Türkiye ve Katar'ın destek verdiği iddia edildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed geçtiğimiz günlerde Filistin direniş hareketlerinin temsilcilerini Şam'da ağırlamıştı. Hamas liderlerinden Halil El Hayye ve beraberindeki heyet, Beşar Esad'ı Şam'da ziyaret ederken söz konusu görüşmede İslami Cihad lideri Ziyad En-Nehhale de hazır bulunmuştu. Hamas basta olmak üzere Filistin direniş hareketlerinin Esed'i ziyaretine Türkiye ve Katar'ın destek verdiği iddia edildi.

HALİL EL-HAYYE'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Beşşar Esed'i ziyaret eden Hamas lideri Halil El-Hayye görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmenin sıcak bir havada geçtiğini kaydeden El-Hayye, ziyaretin bölgedeki işgal projelerine karşı direniş ruhunun yenilendiğinin göstergesi ve bölgeyle ilgili işgal projelerine bir ret olduğunu dile getirdi. Milli Gazetenin Arap medyasından tercüme ettiği habere göre; Hamas lideri Halil El-Hayye, bir muhabir tarafından kendisine sorulan "Katar ve Türkiye Şam'a gitmenize karşı çıkmadı mı?" sorusunu da cevaplandırdı. El-Hayye, cevabında "Hayır, tam tersi; destek olup teşvik ettiler" ifadelerini kullandı. .