Tuncay Özkan: Aday olursa yüzde 100 kazanır

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için değerlendirmede bulundu. Özkan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda yüzde 100 kazanacağı görüşünü dile getirerek 'Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, KRT TV'de gazetecilerin gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na aday olmasından büyük mutluluk duyacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nu çok uzun zamandır tanıdığını ifade eden Özkan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı'na en çok yakışacak insandır. İnşallah böyle bir karar verir" dedi. Özkan, şöyle devam etti:

"Ahlakı, erdemi, onuru, sadeliği, bilgisi, birikimi ülkemizi şu an içinde bulunduğu karanlıktan çıkartacak ilaçtır. Sayın Kemal Kılıçdaroğu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı... Çünkü aday olursa kazanır, yüzde 100 kazanır. Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur."

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da, Özkan'ın sözlerini köşesinde değerlendirdi. Bir keresinde "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ısıtılıyor galiba. Bana da biraz mantıklı geliyor bu" gibi bir yazı yazdığını hatırlatan Hakan, bunun üzerine işitmediği söz kalmadığını söyledi.

'YAHU YOK MU TUNCAY'A DİYECEK BİR LAFINIZ?'

Hakan, o dönem kendisine özetle "Niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gazlıyorsun? Kılıçdaroğlu aday olsun da Erdoğan kazansın mı istiyorsun?" dendiğini ifade etti.

"Buyurun abiler, ablalar. Aha bakın; ben demiyorum, CHP'nin tunç kalesi Tuncay Özkan diyor. Üstelik benden trilyon kat daha fazla vurguyla diyor. Her şeyine iddiaya girmeye bile hazır olduğunu söylüyor" diyen Hakan, "İmamoğlu'cular! Mansur'cular! Yahu yok mu Tuncay'a diyecek bir lafınız?" diye yazdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.