Tunç Soyer’e bok kokusu tepkisi! “İzmir’i tanımladınız galiba…”

Twitter’daki tek kelime akımına CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kişisel twitter hesabından akıma “kurtuluş” kelimesiyle katıldı. Twit, 24 saat sonunda yaklaşık 6 bin 400 beğeni aldı. Ancak Soyer adına yapılmış “bok kokusu” paylaşımı 22 bin 200 beğeniyle sosyal medyayı salladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Twitter'da başlayan tek kelime akımına vatandaşların yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar pek çok siyasi katıldı. Akıma pek çok belediye başkanı da katılırken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kişisel twitter hesabından akıma “kurtuluş” kelimesiyle katıldı. Twit, 24 saat sonunda yaklaşık 6 bin 400 beğeni aldı.

22 binden fazla beğeni aldı

Ancak, twitter'da Tunç Soyer adıyla yapılan bir paylaşım daha vardı ki adeta sosyal medyayı salladı. Emindebin kullanıcı adlı bir vatandaş, profil ismi Tunç Soyer olarak değiştirip profil fotoğrafına da Soyer'in fotoğrafını koydu. Tek kelime akımına da “Bok kokusu” ifadesiyle katıldı. Soyer adına yapılan bu paylaşım, 24 saatlik bir sürede bin 150'ye yakın rt, 22 bin 200 de beğeni aldı.

“Kokudan memnun musunuz?”

Twite çok sayıda cevap da yazıldı. Murat Berk isimli bir kullanıcı “İzmir'i tanımladınız galiba. Türkiye'nin en büyük köyünün ayırt edici özelliği oldu” ifadelerini yazarken, Furkan isimli kullanıcı da “Gerçekten İzmir'deki kokudan memnun musunuz? Veya izbanın bu başta 17-18 lira çektiği saçma sistemden?” yazdı. Pek çok kullanıcı da hesabın bir anlığına gerçekten Tunç Soyer'e ait sandığını yazdı. .