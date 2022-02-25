Tunç Soyer’den dikkat çeken çıkış! ‘Öncelik Kılıçdaroğlu’na verilmeli…’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına nasıl bakıyorsunuz?' sorusuna, 'Eğer CHP içinden bir aday ismi önerilecekse, önceliğin Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na verilmesi uygun olur' yanıtını verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Tuncay Mollaveisoğlu'na konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"'Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusu ülkenin gündeminde... Muhalefet partileri 'isim için erken' diyor.. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Soyer, “Ülkemizin yeniden demokratik bir zemine oturması, hak ve özgürlükler adına evrensel standartların hâkim kılınması, yargı bağımsızlığının güvence altına alınması ve çarşı-pazarı yangın yerine çeviren ekonomik çöküşe son verilmesi açısından Millet İttifakı'nın attığı adımları son derece önemli buluyorum. Ama bugünün meselesi adayın kim olacağı değil, sistemin nasıl kurulacağıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun birleştirici tavrı ve öncülüğüyle altı lideri aynı masada toplayan kararlılık, elbette ilerleyen süreçte aday isminin belirlenmesi noktasına da ulaşacaktır. Bu aşamadan sonra özellikle bizler gibi makamı gereği daha fazla sorumluluk sahibi olması gereken kişilerin gönlümüzden geçen isimleri zikrederek liderleri de zor durumda bırakmaması daha doğru olur. Zaten Millet İttifakı'nın dışında kalan unsurlar bu konuyu neredeyse her gün gündeme getirip ekranlara taşıyor. Ben bu tuzağa düşülmemesi gerektiği inancındayım” yanıtını verdi.

Soyer, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıt verdi: "Eğer CHP içinden bir aday ismi önerilecekse, önceliğin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na verilmesi uygun olur." .