TİP’li Yılmaz: Diyanet kapatılsın! Laiklik yok olmaya mahkûm edildi

Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Başkanı Kenan Yılmaz: İlk şey belki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılması olabilir. Çünkü laiklik bu ülkede gerçekten yok olmaya mahkum edildi. Altılı ittifakta da laikliğe dair bir vurgu yok.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

HDP öncülüğünde 7'li masa ittifakına hazırlanan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İzmir İl Başkanı Kenan Yılmaz, laikliğin yok olmaya mahkûm edildiğini ileri sürdü. Gazete Duvar'a konuşan Yılmaz, “Türkiye'de değişime nereden başlanmalı” sorusuna “İlk şey belki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılması olabilir. Çünkü laiklik bu ülkede gerçekten yok olmaya mahkum edildi. Altılı ittifakta da laikliğe dair bir vurgu yok. İkinci sırada halkın yaşadığı ekonomik sorunlar var. Bu ekonomik sorunlar halkta bir algı açılması da yarattı. Bu sorunlar çözülmelidir” cevabını verdi.

Millet İttifakı, sistemin sigortası

“Biz tek kişiler üzerinden bir cumhurbaşkanı adaylığı tariflemiyoruz. Bizim değerli bulduğumuz ve önemsediğimiz bu sistemin değişmesidir. Emekçilerin, kadınların tüm kesimlerin haklarını taleplerini koruyabilecek eşit yurttaşlık, özgürlük temelinde bir sistem olması gerekiyor. Üçüncü ittifak bu değişime aday bir ittifaktır” diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

Geçmişteki tarihsel referanslarla aldığı yüzde 3'e yakın oyu biz bugün de hedefliyoruz. Türkiye'deki sosyalist hareketin yaklaşık 40 yıldır aşamadığı bir eşikteyiz şu anda. Biz o eşiği aşmak istiyoruz. Bu doğrultuda halk buluşmaları, fabrika direnişleri, tütün mitingleri, tarım çalıştayları yapılmaya devam edilecek. Üçüncü ittifak halkın sigortasının olduğu bir ittifaktır. Altılı masaya sistemin sigortası olarak bakıyoruz.

Erkekleri eğitmek gerekiyor!

TİP'li Başkan, erkekleri de düşman ilan etti. “Her şeyden önce erkek egemen toplumda erkekleri eğitmek gerektiğini düşünüyoruz” diyen Yılmaz, şunları söyledi:

“İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı Yasayı sürekli savunduk. Kadın ve çocuklar için korunması gereken uluslararası bir sözleşme olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanının bir gecede ağzından çıkan bir sözle kaldırılabilecek bir şey değil. Kadın cinayetleri ve çocuk istismarının önündeki tek koruyucu sözleşmedir.”