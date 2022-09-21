''Tek bir tanesi doğruysa Taksim Meydanı'nda kendimi asarım''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerinin ardından gelen tepkilere değindi.

"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri uzun süre gündem olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk'teki Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

"Ben 6'lı masa'nın temsilcisi değilim, HDP'nin temsilcisi değilim. Telefonda bir tek HDP'li üst düzey yöneticisinin numarası yoktur. Telefonda binin üzerinde mesaj var, hepsinden destek geliyor. Bu sosyal medyada ne oluyor diye baktık. Sosyal medyada gelen tepkilere bakınca 3 grup tespit ettik. Üçü de birbirini sevmeyen grup" diyen Tekin, "Kim olursa olsun bunlar çok ayıp şeylerdir. Ben eleştiriye açık bir insanım. Benimle ilgili onlarca manşetler yapıldı. Tek bir tanesi doğruysa şu Taksim Meydanı'nda kendimi asarım" ifadesini kullandı.

Tekin, "HDP ile ilgili tartışmalar, bu kampanya CHP'ye ve hiçbir partiye zarar vermez. Bazen düşünüyorum acaba bu kampanya HDP'yi diri tutmak için mi yapılıyor? Hiçbir şey yapmadan bir partinin oyu yükseliyorsa herkesin bir bakması lazım. Hangi kampanyayı yaparsanız yapın, sonuç itibarıyla vatandaş ne yapacağını çok iyi biliyor" diye konuştu. .