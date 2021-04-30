DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tozkoparan İskender yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Tozkoparanlar, İskender'in peşine düşen casusun kim olduğunu bulabilecek mi?
ABD'den ''Ukrayna'' açıklaması: NATO üyeliği için birlikte çalışabiliriz
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip kaçıyor, Fadi kovalıyor: Serdar ve Zehra, Türkiye'ye ulaşabilecek mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Melikşah'tan Turanşah'ı öfkelendirecek büyük karar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları
Belçika'da 22 bin silah fabrikada eritildi
Bakan Soylu'dan BirGün Gazetesi'ne ''Ruhsar Pekcan'' tepkisi
Premier Lig'de maçlara 'oruç düzenlemesi' gündemde
Azerbaycan’da tedavi gören Bakan Rehimov hayatını kaybetti
Kurtuluş'a adanan türküler
Bu yollardan 'dünyanın ticareti' yapıldı
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya tepki: ''Tehditler bizi susturamayacak!''
3 padişah 'şeker'den ölmüş
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Kısıtlamanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Tartışma alevleniyor: CHP'den HDP'ye ''haddinizi bilin'' yanıtı

HDP'den gelen 'Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin' tepkisi üzerine Faik Öztrak’tan yeni bir açıklama geldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.04.2021 21:33:37
Tartışma alevleniyor: CHP'den HDP'ye ''haddinizi bilin'' yanıtı

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 1915 olaylarına ilişkin yayınlanan bildiride “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanmıştı.

Yayınlanan bildiriye CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez." Sözleriyle tepki göstermişti.

HDP SÖZCÜSÜNDEN CHP'YE UYARI

Öztrak'ın bu açıklamasına karşın HDP Sözcüsü Ebru Günay da, Twitter hesabından CHP sözcüsüne cevap verip, "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" diye uyarmıştı.

ÖZTRAK YİNE CEVAP VERDİ

Bugün ise Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında HDP'nin cevabına ilişkin konuştu.

HDP'nin "Antiemperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin" sözlerinin hatırlatılması üzerine Öztrak, "Biz, sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağababaları bizim partimize had mad bildiremediler, geçsinler bunları." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan