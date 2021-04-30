Tartışma alevleniyor: CHP'den HDP'ye ''haddinizi bilin'' yanıtı

HDP'den gelen 'Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin' tepkisi üzerine Faik Öztrak’tan yeni bir açıklama geldi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 1915 olaylarına ilişkin yayınlanan bildiride “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanmıştı.

Yayınlanan bildiriye CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez." Sözleriyle tepki göstermişti.

HDP SÖZCÜSÜNDEN CHP'YE UYARI

Öztrak'ın bu açıklamasına karşın HDP Sözcüsü Ebru Günay da, Twitter hesabından CHP sözcüsüne cevap verip, "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" diye uyarmıştı.

ÖZTRAK YİNE CEVAP VERDİ

Bugün ise Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında HDP'nin cevabına ilişkin konuştu.

HDP'nin "Antiemperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin" sözlerinin hatırlatılması üzerine Öztrak, "Biz, sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağababaları bizim partimize had mad bildiremediler, geçsinler bunları." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.