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Tansu Çiller parti mi kuruyor? Avukatından açıklama geldi

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

3 Saat Önce
2022-02-06 15:14:31
Tansu Çiller parti mi kuruyor? Avukatından açıklama geldi

İYİ Partili Koray Aydın'ın eski başbakanlardan Tansu Çiller'in bir parti kuracağı yönündeki iddiası kulisleri hareketlendirmişti.

Tansu Çiller, yeni parti iddialarına avukatı Dilek Özaşık aracılığıyla yanıt verdi.

Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerini kullandı. .

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