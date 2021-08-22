Tansu Çiller Kimdir, Nerelidir?

Türkiye tarihindeki şu ana kadar ilk ve tek kadın başbakan olan Tansu Çiller, son zamanlarda arama motorunda en çok araştırılan kişiler arasında yer almakta. Tansu Çiller hakkında kim olduğu, eğitim hayatı gibi sorular merak edilmekte. Sizler için Eski Başbakan Tansu Çiller hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Tansu ÇilerKimdir,Nerelidir?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Tansu Çiller’in eğitim ve siyaset hayatı nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…