Tansu Çiller Kimdir, Nerelidir?
Türkiye tarihindeki şu ana kadar ilk ve tek kadın başbakan olan Tansu Çiller, son zamanlarda arama motorunda en çok araştırılan kişiler arasında yer almakta. Tansu Çiller hakkında kim olduğu, eğitim hayatı gibi sorular merak edilmekte. Sizler için Eski Başbakan Tansu Çiller hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Tansu ÇilerKimdir,Nerelidir?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Tansu Çiller’in eğitim ve siyaset hayatı nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…
2021-08-22 15:35:02
Tansu Çiller Kimdir?
Tansu Çiller kimdir, nerelidir?Tansu Penbe Çiller 24 Mayıs 1946, yılından İstanbul'da dünyaya geldi. Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanıdır. Tansu Çiller, gazetecilik ve valilik yapmış olan Milas doğumlu Hüseyin Necati Çiller ile Rumeli Türklerinden, Selanikli Muazzez Çiller'in (1909-1995) tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Çiller, İstanbul, Fındıklı'da, İsmet İnönü İlkokulu'na kaydoldu.Robert Kolej mezunu olan Tansu Çiller, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Tansu Çiller, doktorasını Connecticut Üniversitesi'nde verdi. 1978 yılında ise doçent, 1983 yılında profesör unvanına sahip oldu. Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde çalışmalar yapan Çiller, 1990 yılı kasım ayında Doğru Yol Partisi çatısı altında politikaya atılmıştır. 1991 yılı seçimlerinde ise İstanbul'dan milletvekili seçildi. Daha sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile kurulan ve Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı.22. Türkiye Başbakanı. Başbakanlık görevini 1993-1996 yılları arasında sürdüren Çiller, Türkiye siyasi tarihindeki ilk ve tek kadın başbakan olarak tarihteki yerini aldı.
Tansu Çiller'in Eğitim Hayatı
Tansu Çiller Arnavutköy Amerikan Kız Koleji mezunudur. Çiller, 1967 yılında Robert Kolejinde okudu. Üniversite eğitimini Boğaziçi ÜniversitesiEkonomi Bölümünü bitirdi. 1963 yılında Özer Uçuran'la evlendi. Eşiyle birlikte ABD'ye giden Çiller, burada New Hampshire Üniversitesinde yüksek lisans çalışmasını tamamladı (1969).
Tansu Çiller'in Siyasi Yaşamı
Tansu Çiller'in siyasi yaşamı nedir? Eski Başbakan Tansu Çiller Başbakanlık görevini 1993-1996 yılları arasında sürdürdü. Tansu Çiller, Türkiye siyasi tarihindeki ilk ve tek kadın başbakan olarak bilinmektedir. 1993-2002 yılları arasında Doğru Yol Partisi genel başkanlık görevini yürüttü. 1996-1997 yılları arasında ise Başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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