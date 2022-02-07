Tansu Çiller’den yeni parti iddialarına yanıt

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, şu anda parti kurmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

İYİ Parti'li Koray Aydın, Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çiller'e parti kurdurmaya çalıştığını iddia etmişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Çiller'in söz konusu iddiaya verdiği yanıtı aktardı.

Selvi'nin ifadeleri ve Çiller'in açıklamaları şöyle:

Tansu Hanım'a önce “Parti kuracak mısınız?” diye sordum. Çok net konuştu. “Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok” dedi.

“HABERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM”

Koray Aydın'ın iddiasının merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için Çiller'e, Erdoğan'la böyle bir temasının olup olmadığını sordum. “Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konularda en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da şaşırdığını düşünüyorum” karşılığını verdi.

Selvi, Çiller'in “şu anda” ifadesine dikkati çekti:

Tansu Hanım'ı başbakanlığı sırasında ve 28 Şubat'ın çetin günlerinde takip etmiş bir gazeteciyim. O nedenle sohbet ederken, “Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok” sözleri dikkatimi çekti. Ülke sorunlarını yakından takip ettiğini anlattı, Türkiye'ye yönelik bir tehdit hissettiğinde buna ilgisiz kalamayacağını ifade etti. Ama şu anda siyasi parti kurmak gibi bir çalışmanın içinde olmadığının altını çizdi. .