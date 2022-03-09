Tansu Çiller'den ''siyasete dönüş'' açıklaması: Ben milletimi özledim

Eski Başbakan Tansu Çiller, siyasete döneceği yönündeki tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

Siyasete dönmek için görüşmeler yaptığı konuşulan ve "Her tarafı kucaklayan bir merkez sağ gerekiyor" sözleriyle gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller, Turkuvaz Medya Grubu'nun etkinliğinde konuştu. ATV ‘de yayınlanan 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' programında açıklama yapan Çiller, özellikle gençler üzerinde durmak istediğini belirtti.

'BEN Mİ̇LLETİ̇Mİ̇ ÖZLEDİ̇M'

Tansu Çiller, yeniden siyasete gireceği yönündeki tartışmalar hakkında da konuştu. “Bana talep olmazsa siyasetle meşgul olmam” diyen Çiller, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu millet bana sadece ilk kadın başbakanlığı görevini vermedi. İlk kadın hazine bakanı, ilk kadın içişleri bakanı, ilk kadın başbakan yardımcısı ve sonrasında ilk kadın başbakanlığı verdi. Ben milletimi özledim. Beni aktif siyasete katmak için geçmişte de otobüslerle geldiler. Eğer ülkemi büyük bir sıkıntıda görmezsem, ona çözüm üretebilecek bir katkım olmazsa, bana bir talep de olmazsa siyasetle meşgul olmam. Ancak gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum. Her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum."

Çiller, “Tecrübelerimi özellikle gençlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü onlar bilmiyorlar. Önlerine konan şeyleri kabul ediyorlar. Bunu karşılaştırmak lazım. Bunları tecrübelerimle, aldığım derslerle paylaşmaya hazırım. Sadece hazır değilim, bunu istiyorum” dedi.

‘BU BENİ̇M BORCUM'

‘Tecrübelerini paylaşmak konusunda çok kararlı' olduğunu vurgulayan Çiller, “Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım. O kadar açık ki içimde, o kadar buna kararlıyım ki. Neye ihtiyaç görürsem orada olmaya çalışacağım. Ben verebildiğim kadarıyla, kim almak isterse alabildiği kadar” ifadelerini kullandı. .