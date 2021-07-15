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Tansu Çiller'den ''15 Temmuz'' mesajı

Eski Başbakan Tansu Çiller, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

5 Dakika Önce
2021-07-15 00:21:33
Tansu Çiller'den ''15 Temmuz'' mesajı

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Çiller mesajında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini, Türk Milleti'nin destansı bir mücadele ile önleyişinin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Milletçe, memleketimizi, devletimizi, demokrasimizi koruma ve ilelebet yaşatma gücümüzün, kararlılığımızın ifadesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Tansu Çiller, bu anlamlı günde aziz şehitleri rahmet ve şükranla andığını belirterek, "Gazilerimize kalbi teşekkürlerimle sağlıklı yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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