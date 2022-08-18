Tanju Özcan yine ortalığı karıştırdı: Tepkiler çığ gibi!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partilerle terör örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını benzetmesine tepki yağdı. Özcan’ın açıklamaları üzerine AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yüklenirken, ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl de Özcan’a sert tepki gösterdi.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partilerle terör örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını benzetmesine tepki yağdı. CHP'den ihraç süreci işleyen Özcan'a hem AK Parti'den hem de Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) tepki gecikmedi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, KPSS sınavına ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Geçmişte FETÖ'cüler bunları yapıyor dediğimizde ‘siz hoca efendiye nasıl dil uzatıyorsunuz' diyorlardı. O devlet kadrolarına bunlar sızarken nasıl ülkü ocaklarıyla MHP arasına, nasıl ADD ile CHP arasında, nasıl PKK ile HDP arasında bir ilişki varsa AK Parti ile FETÖ arasında da aynı şekilde ilişki vardır” ifadelerini kullandı. Özcan'ın bu açıklamaları hem ADD'nin hem de AK Parti'nin tepkisini çekti.

Arzu Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Özcan'ın ifadeleri üzerine Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“CHP'li Bolu Belediye Başkanı malum şahıs (Tanju Özcan) "HDP ile PKK arasında resmi bağ yok ama herkesçe malum ki bunlar ayrılmaz parça, bir bütün" demiş. Öyleyse soralım, Sn. Kılıçdaroğlu 6+1'lik masada, HDP'nin olduğu ayan beyan ortadayken deklare edemeyişinizin sebebi Belediye Başkanı'nızın açığa vurduğu gerçek olabilir mi? HDP ile birlikte Suriye, Irak ve Libya'ya asker gönderme tezkeresine hayır derken bunu biliyor muydunuz? Deklare edilen bu gerçeğe rağmen Selahattin Demirtaş'a özgürlük söyleminiz hak-hukuk derdinizden ziyade oy devşirme kaygınız olabilir mi?”

Haddini bilmeye davet ediyoruz

ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl de Özcan'a sert tepki gösterdi. Bingöl açıklamasında, “AKP ile FETÖ terör örgütü arasında oluşan, HDP ile PKK terör örgütü arasında oluşan çıkar ilişkisinin sanki ADD ve CHP arasında da olduğunu iddia eden skandal sözlerin sahibi Tanju Özcan haddini aşmıştır” dedi.

Bingöl, şunları kaydetti:

“Atatürkçü Düşünce Dernekleri; Kemalist ideolojimizden taviz vermeden, bakanlar kurulu onayı ile kamu yararına çalışan bağımsız dernek statüsündedir. Yalnızca laiklik, demokratik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için mücadele veriyor, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı haddini bilmeye ve özür dilemeye davet ediyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan her kurum gibi CHP'de; bizim için Türkiye'ye demokrasiyi ve özgürlüğü getiren Atatürk'ün emanetidir.” .