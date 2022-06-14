Tanju Özcan partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
2022-06-14 11:02:51
Haberi gazeteci Barış Pehlivan, Twitter'dan 'CHP'nin dünkü MYK toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.' ifadeleriyle duyurdu.
Özcan dün canlı müzik etkinlikleri hakkında 'Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok' demişti.
İHRAÇ İSTEMİNİN GEREKÇESİ NE?
CHP yönetiminin ihraç istemine gerekçe olarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili kadın üyeye söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterildi. .
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