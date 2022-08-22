Tanju Özcan Kimdir? Tanju Özcan Siyasi Kariyeri

Tanju Özcan kimdir, nerelidir? Tanju Özcan’ın siyasi kariyeri nedir? 2019 Yılından beridir Bolu Belediye Başkanlığını sürdüren Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında yaşanan bir olayın ardından, cinsiyetçi yorum ve sözleri nedeniyle, “tedbirli” olarak ve “kesin ihraç” talebinde bulunulmuştu. İhraç edilme durumundan dolayı gündemde yer alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında araştırma yapılmakta. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hayatı ve merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.

Tanju Özcan Kimdir?

Tanju Özcan 12 Aralık 1973, Mengen'de doğdu. Türk avukat ve siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimin tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili seçilmeden önce belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevlerini sürdürdü. 2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Bolu belediye başkanlığına seçildi. Tanju Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır. Aynı zamanda iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Tanju Özcan Siyasi Kariyeri

Milletvekilliği;

Tanju Özcan, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi XXIV. Dönem Başkanlık Divanı Kâtip üyeliği yaptı. Özcan, Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 senesinde Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.

Belediye Başkanlığı;

Tanju Özcan, ilk kez 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu belediye başkan adayı olmuştu. Fakat Özcan Belediye Başkanlığına seçilememiştir. 10 sene aradan ve 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den tekrar Bolu belediye başkanlığına aday gösterildi ve şimdilerde Bolu Belediye Başkanı olarak devam etmekte. .