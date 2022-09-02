Tanju Özcan İyi Parti yolunda mı?

İyi Parti lideri Meral Akşener’i ziyareti İyi Parti’ye geçeceği iddialarına sebep olan Tanju Özcan, “Geçmeyeceğim bir yere. Ben bir yere gitmeyeceğim” dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 26 Eylül'de CHP'de kendisi hakkında verilecek kritik karar öncesi İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e ziyarette bulunmuştu. Özcan'ın Akşener'i ziyareti “Özcan İyi Parti'ye mi geçecek?” sorularını beraberinde getirmişti.

“Açılış için Bolu'ya davet ettim!”

Dün yapılan Belediye Meclisi oturumunda ziyaret sebebini açıklayan Özcan, “Bir açılış için Bolu'ya davet ettim” dedi.

31 Ağustos'ta şahsi sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini paylaşan Tanju Özcan, dün yapılan Belediye Meclisi'nde ziyaretini açıkladı. Özcan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ben bir yere gitmeyeceğim!”

“Dün Meral Akşener'in yanına gittim. Meral Akşener ittifak ortağımız. Benim de eskiden beri çalıştığım çok sevdiğim bir insan. İYİ Parti İl Başkanı'na bilgi vererek gittim. Kendi Genel Başkan Yardımcıma da bilgi vererek gittim. Bir açılış için de kendisini Bolu'ya davet ettim. Sonra da Mansur Bey'in yanına gittim. Belediyecilik üzerine konuştuk dertleştik geri döndüm. Vay efendim şuraya mı geçecek buraya mı geçecek? Geçmeyeceğim bir yere. Atılsam da geçmeyeceğim. Uğur bey geçen konuşmasında ‘22 Ağustos'u bekleyelim bakalım. Parti seninle ilgili karar versin' demişti. Vermiyor da! Ben bir yere gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı. .