Tanju Özcan faşizmin tadına vardı! 30 Ağustos’ta da mültecileri hedef aldı

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de 30 Ağustos Zafer Bayramı üzerinden mülteci karşıtlığı yaptı. Özcan, panolara astırdığı afişlerde “100 yıllık şanlı zaferimizi 10 yıllık Sessiz İstilaya kurban etmeyiz” ifadelerine yer verdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Sık sık mültecileri hedef alan paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de 30 Ağustos Zafer Bayramı üzerinden mülteci karşıtlığı yaptı. Özcan, şehrin önemli yerlerinde panolara astırdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama afişlerinde mülteci karşıtlığı yaptı.

“Zaferimizi ‘sessiz istila'ya kurban etmeyiz”

Bolu Belediye Başkanı Özcan, panolara astırdığı afişlerde “100 yıllık şanlı zaferimizi 10 yıllık Sessiz İstilaya kurban etmeyiz. Sen merak etme evlatların burada ATAM! 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Özdağ'a mı yaklaşıyor

CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve CHP'den ihracı yılan hikayesine dönen Özcan'ın afişte ‘Sessiz İstila' ifadesini kullanması dikkat çekti. Özcan'ın kullandığı bu ifade kendisi gibi ırkçı çıkışlarla gündeme gelen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tarafında sıklıkla kullanılıyor. Özdağ, aynı isimle bir de film çektirmişti.

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