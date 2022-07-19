DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,5936 ₺

EURO

18,0432 ₺

ALTIN

969,50 ₺

BİST

2.491,38 ₺

TIMETURK / POLİTİKA / Tanju Özcan'dan ''Zafer Partisi'' açıklaması

Tanju Özcan'dan ''Zafer Partisi'' açıklaması

CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi'ne geçeceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

3 Saat Önce
2022-07-19 12:19:21
Tanju Özcan'dan ''Zafer Partisi'' açıklaması

AK Partili kadın meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik söylediği skandal sözlerin ardından "kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi'ne geçeceğine ilişkin iddialara yanıt verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün yazılı savunmasını verdi. 25 Temmuz'da sözlü savunmasını yapacak olan Özcan, kendisi hakkındaki kararın bir an önce verilmesini istediğini belirtti.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuşan Özcan, "Kararın askıda kalmasının ne bana ne de partime bir faydası yok. Kararın mümkünse 25 Temmuz'da yani aynı gün verilmesini istiyorum" dedi.

"ZAFER PARTİSİ'NE GEÇECEK" İDDİALARINA YANIT

CHP'den ihracı halinde Zafer Partisi'ne geçeceği yönündeki iddiaları da yalanlayan Tanju Özcan, "Ben CHP'liyim, hukuken bağım kopsa da ben 22 yaşından bu yana parti içindeyim. Gençlik kolu başkanlığı yaptım, 48 yaşındayım şu an 26 yılımı verdim, gidecek başka yerim yok. Burası, CHP benim evim birçok MYK üyesinden daha uzun süredir partiye hizmet eden birisiyim" ifadelerini kullandı. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş