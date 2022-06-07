Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizden ses çıkmadı, izin verin defterini düreyim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylık konusunda CHP lideri Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'Cumhurbaşkanı adayı' olmak istediğini söyledi.

NE YAŞANMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belli olmamasına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle yüklenmişti:

Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla. .