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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizden ses çıkmadı, izin verin defterini düreyim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylık konusunda CHP lideri Kılıçdaroğlu’na seslendi.

3 Saat Önce
2022-06-07 07:23:47
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizden ses çıkmadı, izin verin defterini düreyim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'Cumhurbaşkanı adayı' olmak istediğini söyledi.

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NE YAŞANMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belli olmamasına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle yüklenmişti:

Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla. .

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