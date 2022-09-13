Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na gözdağı! Akşener’li billboardlarla mesaj verdi

Bolu Belediyesi’nin açılış için bilboardlara astırdığı afişlerde yalnızca Akşener’in resmi bulunuyor. Özcan’ın astırdığı afişlerde Meral Akşener’in resmine yer vermesi ise CHP lideri Kılıçdaroğlu’na gözdağı olarak yorumlandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İyi Parti ile CHP arasında "HDP'ye bakanlık" konusunda yaşanan gerilimin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP'den kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın daveti üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasının 15 Eylül'deki açılışına katılacak.

Boy boy Akşener fotoğrafları!

Bolu Belediyesi'nin açılış için bilboardlara astırdığı afişlerde yalnızca Akşener'in resmi bulunuyor. Özcan'ın astırdığı afişlerde Meral Akşener'in resmine yer vermesi ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'na gözdağı olarak yorumlandı.

Tanju Özcan, Akşener'i 31 Ağustos'ta İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Tanju Özcan'ın ihracı hakkındaki kararı 26 Eylül'de görüşecek.

Akşener, CHP'li başkanlara yaklaşıyor

Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in “HDP'ye elbette bakanlık verilebilir” açıklaması sonrası CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. İmamoğlu, İBB Genel Merkezi'nde Akşener'i zabıta mangasıyla karşılamıştı.İyi Parti lideri Akşener, son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la yakınlaşması Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'li başkanlara oynaması olarak yorumlanıyor. .