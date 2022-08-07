Tanju Özcan’dan “gitme, kal” çağrısı…

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyaset kulislerinde AK Parti’ye katılacağı konuşulan eski CHP Milletvekili ve Teğmen Mehmet Ali Çelebi’ye “AK Parti’ye gitmemesi” çağrısında bulundu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Partisinden ihraç edilme süreci işleyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyaset kulislerinde AK Parti'ye katılacağı konuşulan eski CHP Milletvekili ve Teğmen Mehmet Ali Çelebi'ye “AK Parti'ye gitmemesi” çağrısında bulundu.

“Asla iş birlikçi AKP'yi desteklemeyeceğim”

Twitter hesabından Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı yönündeki bir haberin ekran görüntüsünü paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, HDP kaygılarına katılmakla birlikte,sana ve arkadaşlarına kumpas kuran, PKK terör örgütüyle kapalı kapılar arkasında kirli ittifaklar,haince pazarlık yapanlar,senin desteklediğin ittifakın ana ortağıydı.O yüzden ben siyaseti bıraksam da, asla işbirlikçi AKP'yi desteklemeyeceğim.” dedi.

Özcan, sıralı twitinde “Ve…Sn.#MehmetAliÇelebi; bu kafa ve ivmeyle devam edersen olası yeni PKK açılımında, yeni çadır mahkemelerinin yılmaz bekçisi sen olursun ve Öcalan'ın mektup zarfına pul olursun. Bence bir daha düşün…Atatürkçü olmaktan ve Türk Milliyetçisi kalmaktan vazgeçme” ifadelerini kullandı.

Siyaseti bıraksam da Cumhur ittifakı derim

Ergenekon sürecinde hapis yattıktan sonra serbest kalan eski Teğmen ve CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'nin kuruluş sürecinde de yer almıştı. Daha sonra Memleket Partisi'nden de istifa eden Çelebi, dün twitter'dan"Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim.Birçok devre arkadaşım şehit oldu.40bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Sìyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" paylaşımını yapmıştı.