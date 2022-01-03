Tanju Özcan'dan CHP’ye uyarı: Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen 'uyarı' cezasını kabul ettiğini belirterek partisini Cumhurbaşkanı adaylığı hususunda uyardı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen 'uyarı' cezasını kabul ettiğini, kendisinin de partisine bazı uyarıları olduğunu belirterek, "Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın. Öyle Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi. Milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adamlarla seçime girmeyin" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda, sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatmıştı. Tanju Özcan'ın anlattığı anı birçok kesim tarafından tepki çekmişti. Bunun ardından Cumhuriyet Halk Parti MYK toplantısında Tanju Özcan'ın 'uyarı' cezası talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi. Bugün toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan hakkında 'uyarı' cezası verdi. Özcan, cezanın ardından, Bolu Belediye Meclisi oturumunda açıklamalarda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.