Tanju Özcan'dan belediye meclisi üyelerine: ''Bana sahip çıkın''

Bolu Belediyesi ile Valilik arasında krize neden olan kurban bağışı toplanması ile ilgili belediye meclisi kararını verdi.

CHP'li Bolu Belediyesi'nin kurban bağışı toplamak için billboardlara astığı afişler, valilik tarafından toplandı. Başkan Tanju Özcan, 3 yıldır belediyenin kurban bağışı topladığını ve hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını belirterek afişlerin toplatılmasına tepki gösterdi. Özcan, Belediye Meclisi temmuz ayı ilk toplantısında belediyenin kurban bağışı toplaması için karar alınmasını istedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, belediye meclis toplantısında konuşan Başkan Özcan, meclis üyelerinden bağış toplanması için destek isteyerek, şöyle konuştu:

“Bakın Valiler geliyor, gidiyor. Belediye başkanları da geliyor gidiyor ama belediye başkanları bu şehirde yaşamaya devam ediyor. Valiler çekip gidiyor, yani biz hancıyız, valiler yolcu. Burada sahip çıkmanız gereken şu, biz valiliğe tabi bir kurum değiliz. Biz halk tarafından seçilmişiz. Yarın öbür gün sizden biri belki çocuklarınızdan birisi seçilecek. Bir gün devrin iktidarı buraya vali atayacak ve o vali o devrin belediye başkanına zulüm etmeye kalksa ne hissedersiniz? O yüzden burada bana sahip çıkın. Yarın farklı durumlar yaşansa da zulme karşı tutumun aynı kalması gerekiyor. Şu şehrin belediye başkanı, Tanju Özcan diye ezdirmeyin. Şehrin seçilmişi kim olursa olsun, valinin onu ezmeye, zulüm etmeye çalışmasına izin vermeyin.”

Özcan'ın konuşmasının ardından Kurban Bayramı'nda ayni ve nakdi şartlı bağışların kabul edilmesi için oylama yapıldı.

Cumhur ittifakı üyelerinin de desteğiyle Bolu Belediyesi'nin 2022 yılı için kurban bağışı yardımı almasına, oy birliği ile karar verildi.