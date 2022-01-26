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TIMETURK / POLİTİKA / Taksici ile Mustafa Sarıgül arasında ilginç diyalog

Taksici ile Mustafa Sarıgül arasında ilginç diyalog

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, yoğun kar yağışı altında durdurduğu bir taksiciyle kısa süre sohbet etti. Ardından kendisini tanıyıp tanımadığını da sorarak taksiciye bir miktar para verdi.

2 Saat Önce
2022-01-26 07:57:40
Taksici ile Mustafa Sarıgül arasında ilginç diyalog

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla gündem oluyor.

Mustafa Sarıgül, yaşanan yoğun kar yağışı sırasında bir taksi şoförünü durdurarak nereye gittiğini sordu. Ardından kendisini tanıyıp tanımadığını da sorarak taksiciye bir miktar para verdi.

Sarıgül ile taksi şoförü arasında geçen diyalog şu şekilde yaşandı:

-Nereye gidiyorsun?

+Bir hasta mahsur kalmış onu almaya gidiyorum, oraya gönderdiler beni.

-Şu benim sana bir akşam siftahım olsun. Tanıyor musun beni, kimim ben?

+Mustafa Sarıgül

-Allah seni kazandan beladan korusun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Hemen şu sağa gir orası.

+Teşekkürler, hadi canım Allah'a emanet ol, hadi yavrum benim. .

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