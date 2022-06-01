“Sürtük” polemiğine Kaftancıoğlu da dahil oldu; Ya sen?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,”9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok “diye konuştu. Twitter’dan Erdoğan’ın sözlerine sert yanıtlar geldi. Bir kullanıcı; “Ülkeyi kurtaran liderden, ülkenin kadınlarına ‘sürtük’ diyen bir lidere…” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz. Bay Kemal oradaydı, başı çeken oydu. Kendileri de terör sevici” diye belirtti. Erdoğan ayrıca, “9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkiyalar bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir ne değildir böyle bir şey yok” dedi.

Erdoğan'ın sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sert yanıt verdi. Kaftancıoğlu, “Ya sen?” diye sordu.

Öte yandan Twitter kullanıcılarından tepki geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösteren bir kullanıcı, “Ülkeyi kurtaran liderden, ülkenin kadınlarına ‘sürtük' diyen bir lidere…” dedi. İşte o paylaşımlar: