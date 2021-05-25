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Süleyman Soylu yalnız değildir, hiç kimse boynuna tasma geçiremeyecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada Sedat Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çıktı. Bahçeli, 'Soylu yalnız değildir. Hiç kimse boynuna tasma geçiremeyecektir.' dedi.

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Google News - Timeturk
25.05.2021 11:10:10
Süleyman Soylu yalnız değildir, hiç kimse boynuna tasma geçiremeyecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada Sedat Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çıktı. Bahçeli, "Soylu yalnız değildir. Hiç kimse boynuna tasma geçiremeyecektir." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
• "Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'yi ziyareti anlaşılıyor ki baştan aşağı olay çıkarmak üzere planlanmıştır.
• Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız.
• Asıl bizi düşündüren İP'in Başkanı tarafından üstlenilen provokatörlük rolüdür. Geçen haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize'yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır.
• Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanının boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek."

Ayrıntılar geliyor..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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