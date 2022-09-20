Gazeteci Hadi Özışık’tan bomba gibi bir iddia gündeme düştü. Özışık, Soylu’nun siyaseti bırakacağını öne sürdü. İşte detaylar…

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in görüntülü görüşmesini yayınladığı gazeteci Hadi Özışık, YouTube kanalından yayınladığı bir videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı öne sürdü.

Özışık, “2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi” ifadelerini kullandı.

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