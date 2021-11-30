DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası’nda üst düzey isim görevden ayrıldı
Ünlü Bulgar Model Djuliana Gani; “Türkiye’yi Çok Seviyorum”
Büyük tepki çekti! Gaziantep’te vicdansız babadan 3 aylık bebeğe işkence
Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı? 3 aylık bebeği döven kişi kim, adı ne?
THY, İstanbul varışlı seferleri durdurdu
Bakan Elvan'dan ''büyüme'' değerlendirmesi: Herkesin faydalanması temel önceliğimiz
İstanbul'un En Uzun 'Bisiklet Yolu Projesi' Pendik'te Devam Ediyor
Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor canlı yayınlanacak mı?
Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde
Enes Kanter, ABD vatandaşı olup soyadını değiştirdi
Bakan Bilgin'den ''3600 ek gösterge'' açıklaması
Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler nereli, ne iş yapıyor?
Türkiye, OECD'nin en çok büyüyen ikinci ülkesi
İngiltere'de maske ve test zorunluluğu geri geldi
TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları | Emirgazi TOKİ 2+1, 3+1- 1+1 kura çekimi sonuçları isim listesi

TIMETURK / POLİTİKA / ''Şu Bülent Arınç’ı zorlasınlar da alsın boyunun ölçüsünü''

''Şu Bülent Arınç’ı zorlasınlar da alsın boyunun ölçüsünü''

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Bülent Arınç'ın son dönemde yaptığı açıklamalara ilişkin, 'Fazla zorlarlarsa Erdoğan’a karşı rakip olabilirmiş. Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç’ı' dedi.

3 Saat Önce
2021-11-30 11:02:44
''Şu Bülent Arınç’ı zorlasınlar da alsın boyunun ölçüsünü''

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında "'Aldıklarını buldukları sananlar' diye nitelendirebileceğimiz bir hizip var" dedi ve "Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu. Kimdir bunlar? Mesela Abdullah Gül... Mesela Abdüllatif Şener... Mesela Ahmet Davutoğlu... Mesela Ali Babacan... Ve mesela Bülent Arınç... Nedir bu hiziptekilerin temel özelliği? Şudur: Siyasette ancak ve ancak 'Tayyip Erdoğan'ın ekibinin bir parçası' olarak bir anlam ifade ediyorlarken ve toplumsal karşılıkları Erdoğan'ın binde biri bile değilken... Kendilerini birer siyasal önder olarak görmeye başlamaları..." ifadelerini kullandı.

'Bağımsız olarak ortaya çıktıklarında hiçbirinin ciddi bir toplumsal karşılığı olmadığını' öne süren Ahmet hakan yazısına şöyle devam etti:

"İşte bakın: Abdullah Gül... Yıllardır açıktan bir kalkışma yapamıyor. Abdüllatif Şener... Memleketi Sivas'tan aday bile olamıyor. Ali Babacan... Beklediği rüzgârın binde birini bile estiremiyor. Ahmet Davutoğlu... Babacan'dan bile daha geride. Gelelim Bülent Arınç'a. Onun durumu hepsinden daha trajik. Trajik çünkü ruhu AK Parti'den çoktan koptuğu halde bedenini koparmaya bile cüret edemiyor. Fakat buna rağmen afra tafrası hiç eksik olmuyor. Son afra tafrasını ise şu şekilde ifade etmiş Bülent Arınç: 'Erdoğan'a karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama beni fazla zorlamasınlar', fazla zorlarlarsa Erdoğan'a karşı rakip olabilirmiş! Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç'ı... Zorlasınlar da... Alsın boyunun ölçüsünü"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş