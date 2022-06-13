Soylu'nun Mansur Yavaş ile 'çizmeli' ziyareti sosyal medyada gündem oldu

Sel felaketinin yaşandığı Ankara’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'la kentteki sel nedeniyle bir araya geldi. Soylu'nun görüşmeye çizme ile gitmesi sosyal medyada gündem oldu.

Selin etkili olduğu Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulunan Süleyman Soylu, bölge esnafından bilgi aldı

İncelemeleri ardından Soylu, durum değerlendirmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti

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