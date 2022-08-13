İçişleri Bakanı Soylu, 'Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Arapça yayın yapan birkaç sayfanın ekran görüntüsünü paylaşarak, hiç söylemedikleri bir sözün kuzey Suriye'de yayılmaya çalışıldığı belirtti.

Soylu, "Anlaşıldı Bu projenin arkasında PKK/PYD SDG, rejim ve elbette provokatörler var. Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz. İnsaniliğini, dostluğunu, komşuluğunu korur" dedi.

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