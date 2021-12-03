Soylu: Ana muhalefet partisi başkanı mekan basmaya gitmez!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesini eleştirdi
2021-12-03 12:29:10
İçişleri Bakanı Soylu, "Randevu istedim vermediler, geliyorum haberiniz olsun" diyerek TÜİK binasına giden ve içeri alınmayan Kılıçdaroğlu'na "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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