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Soylu: Ana muhalefet partisi başkanı mekan basmaya gitmez!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesini eleştirdi

31 Dakika Önce
2021-12-03 12:29:10
Soylu: Ana muhalefet partisi başkanı mekan basmaya gitmez!

İçişleri Bakanı Soylu, "Randevu istedim vermediler, geliyorum haberiniz olsun" diyerek TÜİK binasına giden ve içeri alınmayan Kılıçdaroğlu'na "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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