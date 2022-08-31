Sosyalist Güç Birliği’nin 30 Ağustos anmasında dikkat çeken ‘Hilâfet’ ayrıntısı!

Geçtiğimiz 20 Ağustos’ta Sosyalist Güç Birliği’ni oluşturan partiler, yayınladıkları mesajlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı andı. Türkiye Komünist Hareketi açıklamasında “”30 Ağustos zaferinin 100. yıldönümünü anarken, işbirlikçileri, Osmanlı saltanatına öykünen tek adam rejimini ve hilafet özlemcilerini unutma!” denildi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Sosyalist Güç Birliği'ni oluşturan partiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladıkları mesajlarda "yeni bir cumhuriyet için mücadele" açıklamaları yaptı.

20 Ağustos'ta yaptıkları çağrı ile Sosyalist Güç Birliği'ni kurduklarını ilan eden SOL Parti, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Devrim Hareketi, 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılı nedeniyle birer mesaj yayımladı.

Partilerin mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ten sadece ‘Mustafa Kemal' olarak bahsedilmesi dikkat çekerken, mesajlarda ayrıca hilâfet karşıtı ifadeler kullanıldı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'un gerçekleştiği 1922 yılında hilâfet halen devam ediyordu.

4 partinin açıklamaları özetle şöyle:

“Saltanat hayalleri kuranları yenilgiye uğratacağız”

SOL Parti: "Büyük zaferin 100.yılında, Mustafa Kemal önderliğinde bağımsız bir cumhuriyetin yolunu açan Kurtuluş Savaşı'nı selamlıyoruz. Bugün de saltanat hayalleri kuranları, ülkeyi satanları, tüm işbirlikçileri yenilgiye uğratacağız. Yaşasın bağımsızlık, yaşasın devrim."

“Hilafet özlemcilerini unutma!”

Türkiye Komünist Hareketi: "30 Ağustos, emperyalizme ve emperyalizmin işgal planlarına karşı verilen ulusal kurtuluş savaşının tarihidir. 100. yıldönümünde 30 Ağustos'un anlamı, ülkenin bağımsızlığı ve kurtuluşu için anti-emperyalist mücadelenin yükseltilmesinden geçer. 30 Ağustos zaferinin 100. yıldönümünü anarken, işbirlikçileri, Osmanlı saltanatına öykünen tek adam rejimini ve hilafet özlemcilerini unutma! Bugün 'Yeni Bir Cumhuriyet' şiarı yükseltilmelidir. 100 yıl önce verilen mücadele, bu ülkenin ilerici ve yurtseverlerine örnek teşkil etmektedir. Yeni bir Cumhuriyet, ülkenin ilerici, cumhuriyetçi, yurtsever güçleri tarafından kurulacaktır. Yeni bir Cumhuriyet, emekçilerin omuzlarında yükselecektir."

“İşgalciler yenilecek”

Türkiye Komünist Partisi: "Bu zaferi, uluslararası tekellerin yağmasına son vererek, NATO üslerini ülkemizden defederek kazanacağız. Bu zaferi, emekçi halkımızın alın terine, ülkemizin kaynaklarına çöken patronların boyunduruğuna son vererek kazanacağız. İşgalciler yenilecek, halkımız kazanacak! Bu kararlılık ve inançla, 30 Ağustos'u yaratanlara saygıyla…"

“Yaşasın sosyalist Türkiye”

Devrim Hareketi: "Zaferin 100. yılında Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanları saygıyla anıyoruz. Halkın örgütlü gücüyle yeni zaferler kazanacağız. Yaşasın 30 Ağustos! Yaşasın özgür, bağımsız, sosyalist Türkiye!"