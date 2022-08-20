Son buluşmada bunları konuşacaklar! İşte altılı masanın gündemi

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek liderler, masanın adayının seçilmesi halinde yetkilerini nasıl kullanacağını konuşacak. Liderler, 45 günlük ara öncesinde ayrıca anket sonuçlarını inceleyecek.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

6'lı masa merakla beklenen adayını belirleme konusunda en önemli adımı, yarınki final buluşmasında atmaya hazırlanıyor.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelecek liderler, masanın adayının seçilmesi halinde yetkilerini nasıl kullanacağını konuşacak. Hürriyet'e bilgi veren kaynaklar, “Cumhurbaşkanının elbisesi dikilecek” diye niteledikleri bu çalışmaya ilişkin, “Masanın adayı, seçimden önce yardımcıları ve bakanlıklarda görevlendireceği isimlerden oluşan ‘A takımı'nı da ilan ederek meydanlara çıkabilir” dediler.

Anket sonucunu konuşacaklar!

Liderlerin, yarınki görüşmede, bir anket şirketince gerçekleşen 'Olgu ve Algı Arasında Altılı Masa' başlıklı anketi de konuşacağı öğrenildi. Ancak, anketteki hiçbir veri sonucunda 6'lı masa yüzde 50'yi geçemiyor.

Ankete katılanların yüzde 49,8'i Altılı Masa'nın işbirliğinin kalıcı olacağını düşünüyor. Seçmenin yüzde 49,1'i Altılı Masa'nın AK Parti karşısında bir alternatif olabileceğine inanıyor. Masanın Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olmasını sağlayacağına inanların oranı ise yüzde 48,5. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 44,5'i Altılı Masa'nın topluma umut olduğunu düşünüyor. 2023 seçimlerinde Altılı Masa'yı oluşturan ittifakın kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 45,7.

45 günlük arada kamuoyunu yoklayacaklar

6'lı masayı oluşturan partiler, yarınki ilk tur görüşmelerinin son buluşması sonrası 45 günlük bir araya çıkacak. 45 günlük bu arada siyasi sahnedeki gelişmeleri izleyecek olan partiler, ayrıca 6'lı masanın kamuoyundaki algılanışına odaklanacak, bu süreçte çok sayıda anket gerçekleştirecek. .