Siyasette gündem değişmiyor! Kılıçdaroğlu’nun ABD seyahati partilerin gündeminde

Kılıçdaroğlu’nun ekibindeki gazetecilerden ayrı olarak 8 saat geçirmesi, siyasi partilerin günlerdir gündeminden düşmüyor… İşte partilerden ardı ardına gelen açıklamalar!

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı ABD seyahati gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibindeki gazetecilerden ayrı olarak 8 saat geçirmesi, siyasi partilerin gündeminde…

Son olarak CHP Sözücü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun ABD'de 8 saat boyunca gazetecilerden ayrı olmasına ilişkin dün yaptığı açıklamada "Genel Başkanımızın böyle bir laf söylediğini nereden duymuşlar. Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi yok. Bu soruyu gönderenlerin her şeyden önce gazeteci olması beklenir. Böyle bir soruyu birileri eline tutuşturduğu anda en azından bunun doğruluğunun soruşturulması lazım. Bu yapılan gazetecilik değildir, ayıptır” dedi.

ÇELİK: ŞEFFAFLIK DİYENLERİN NE YAPTIĞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti esnasında 8 saat gizemli bir şekilde ortadan kayboldu bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Daha önce ABD ziyaretiyle ilgili 'kimin nereye gittiği bizi ilgilendirmez' demiştim. Konu bizden çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini kendini destekleyenler son derece başarısız olarak değerlendirdiler. Bu kadar 'şeffaflık' diyen birisi 8 saat ortadan kayboldu. 8 saat ne yaptı bizi ilgilendirmiyor. ABD'deki basın mensupları ve kendi yanındaki basın mensupları uzak tutulmuş. Bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu gezinin mutlak ziyaretler dışında konuşulan tek şey kendisiyle oraya gidenler dışında 8 saat kaybolması oldu. Şöyle bir cümle, bu bir CHP'li tarafından söylenmişti. 'CHP adayı olacak kişinin sadece kapasitesine bakılmaz, uluslararası aktörlerin kimi işaret ettiğine de bakılır' Bunu hangi CHP'li büyükşehir belediye başkanı söylemiştir? Bir yandan da ABD'deki otoritelerden 'muhalefeti destekleyeceğiz' diye açıklama gelmişken. CHP köklü bir parti, genel başkanının bir gezisinin bile düşük profilli, etkisiz, bu kadar tartışma yaratması ayrı bir konudur. En masum yaklaşan muhalif kesim bile şunu diyor; bu gezinin amacı neydi?"

İşte partilerdenKılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine dair gelen diğer açıklamalar:

BAHÇELİ: A'DAN Z'YE ŞAİBELİ

Önceki gün Konya'da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti vardı. "Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir” diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

“HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir. Terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir. PKK'nın arkasında vagon olan bugünkü CHP'dir. FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir. Milli haklarımıza, egemenlik hukukumuza itiraz edip kara çalan bugünkü CHP'dir. Aziz Atatürk yaşamış olsaydı, bugünkü CHP yönetiminin gözünün yaşına bakmaz, kulaklarından tuttuğu gibi kapının önüne koyar, alayını birden kovardı. Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti, New York'ta sokağa düştü, gizli ve gizemli toplantılar yaptı, Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre içinde de ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir, A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldığı, hangi sözleri verdiği, Cumhurbaşkanlığı adayı için kimlerle dirsek teması içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumumuzdur. Bu Kılıçdaroğlu, zalimlerin içimize sızdırdığı Truva atıdır. Bu Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi gayrimilli, gayriahlaki, gayrimeşru bir savrulmanın tam göbeğindedir."

DSP LİDERİ ÖNDER AKSAKAL: ATATÜRK'ÜN İDEALİNE ZIT

Türkiye'nin geleceği noktasında çözüm ve destek arayışlarının küresel emperyalizm düzlemindeki kurum ve kuruluşlardan alınacak akılla sağlanacağı inancı esasen Atatürk'ün Tam Bağımsız Türkiye idealine de taban tabana zıttır” ifadesini kullanan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “ABD yönetiminin inayetine, İngiltere'nin vizesine, Almanya'nın hoşgörüsüne sığınmaya çalışan bir siyasi yapının yarın Türk milletinin geleceğine dair yaratacağı tahribatın boyutu tahmin edilemeyecek kadar büyük olacaktır” diye konuştu.

YRP LİDERİ ERBAKAN: NİÇİN GİZLİ SAKLI İŞ YAPIYORSUNUZ?

Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini eleştiren Erbakan, “Kılıçdaroğlu, masanın en büyük ortağı ama bu hafta kaçar gibi Amerika'ya koştu gitti. Amerika gezisinde 8 saat ortadan kayboldu basın mensuplarını atlattı, koruma ordusunu atlattı, 8 saat esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Uçak biletini dahi o görüşmeleri yapmak için yaktı. Uçak biletini neden yaktınız, yolunuzun üzerinde kimler vardı, kimlere gittiniz kimlerle görüştünüz, ne için ne maksatla görüştünüz. Neden bu görüşmeleri gizli tutmak mecburiyetinde hissettin. Neden kamuoyundan sakladın? Malum bir ara biliyorsunuz CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da belediye başkanı olur olmaz koşa koşa Londra'daki Chatham House'a gitti. Orada ödül aldı konuşma yaptı. Chatham House dünyada siyonizmin en önemli unsurlarından ve en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Arkasından İstanbul karlar altında kalırken ve vatandaş eziyet çekerken İngiltere büyükelçisiyle balık yerken yakalandı. Şimdi de Kılıçdaroğlu gizli saklı 8 saat esrarengiz bir şekilde Amerika'da ortadan kayboldu. Niçin gizli saklı işler yapıyorsunuz. Nedir bu aziz bir milletten sakladığınız? Biz Milli Görüşüz, biz yolu Amerika'dan geçmeden iktidar olmuş bir hareketiz elhamdülillah” diye konuştu.

BBP LİDERİ DESTİCİ: AKLIMIZA MUKAYYET OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

BBP lideri Mustafa Destici, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirerek, "Türkiye, ABD ile sayısız problem yaşarken; ABD Senatosu'nda Türkiye'ye F-16 satışı görüşülürken, ABD Lozan'a göre silah bulundurulmaması zorunlu olan Yunan adalarını silahlandırırken, Suriye, Irak, Ermenistan'da doğrudan ABD'nin Türkiye'yi hedef alan politikalarıyla mücadele ederken, Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanı ABD'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vakıflarının yaptırdığı bina önünde selfie yapıyor; binayı yapanlardan hesap soracağını söylüyor. Biz de aklımıza mukayyet olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

PERİNÇEK: KILIÇDAROĞLU REDDEDİLDİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi. Perinçek, "Kılıçdaroğlu ABD'nin resmi yetkilileriyle görüşmek istedi ama reddedildi" dedi. .