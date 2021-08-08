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TIMETURK / POLİTİKA / Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia

Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia

CHP'li kurmayların Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde eski bir AK Partili'ye Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürdüğü iddia edildi. Araştırmacı Hilmi Daşdemir, CHP'nin teklif götürdüğü ismin eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğunu ve Şimşek'in teklife 'Hayır' demediğini öne sürdü.

12 Saat Önce
2021-08-08 09:38:45
Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia

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Siyasette "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" tartışması devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak sık sık ilan edilmesinin yanı sıra CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı henüz net değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın kendisini aday göstermesi durumunda görevden kaçmayacağını söyledi.

KULİSLER ÇARPICI İDDİAYLA HAREKETLENDİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından, CHP'li kurmayların Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde eski bir AK Partili'ye Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürdüğü iddia edildi. Siyaset kulislerinin hareketlendiren çarpıcı iddiayla ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı.

"CHP'NİN TEKLİF YAPTIĞI İSİM MEHMET ŞİMŞEK"

Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında konuşan OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP yönetiminin teklif götürdüğü kişinin Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu öne sürdü. Daşdemir'in iddiasına göre adaylık teklifi, bizzat Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından biri tarafından iletildi.

"CHP'NİN SIRALADIĞI ÖZELLİKLERE UYUYOR"

Daşdemir, Şimşek adının neden tercih edildiği iddiasını ise, "Kürt kökenli olması, eski AK Partili olması, ekonomist olması gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmiş olabilir" dedi. Hilmi Daşdemir, dile getirdiği iddianın "bir duyum" olduğunu sözlerine ekledi.

"BAŞARILI OLABİLİR Mİ SORUSU VAR"

Daşdemir, açıklamalarının devamında gelen "Şimşek'e direk teklif gitmiş ve ne cevap vermiş" sorusu üzerine ise şöyle konuştu:
Mehmet Şimşek, AK Parti'den bakanlık yaptı. Ancak şurada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olmak ister mi orası belirsiz. Cumhurbaşkanı'nın karşısında nasıl bir söylem geliştirir, başarılı olabilir mi olamaz mı?

"TEKLİFE HAYIR DEMEDİ"

Bu da ayrıca tartışılması gereken bir nokta. Temaslarının olduğunu ve hayır demediğini biliyorum. Evet deyip demediği önümüzdeki günlerde tartışılacak ama hayır demediğini gibi bir bilgi var. Evet deyip demediği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kaynak: Medya Radar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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