Sinan Oğan duyurdu: 15 partili yeni ittifak geliyor

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, 15 partinin yer alacağı yeni ittifakın hedefinin seçimde yüzde 15 oy olmak olduğunu söyledi.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre Oğan, Youtube'de yayımlanan 25. Saat programında gazeteci Lale Ozan Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Şuan hiçbir parti içerisinde yer almadığını belirten Sinan Oğan yeni bir ittifak çalışması yürüttüklerini belirtti.

Oğan, yeni ittifakta 15 partinin yanı sıra akademisyenlerin, aydınların yer alacağını söyledi.

Amaçlarının "seçimlerde Türkiye'de kilit bir konuma gelmek" olduğunu ifade eden Oğan, seçimlerde yüzde 15 gibi bir oran hedeflediklerini de söyledi. .