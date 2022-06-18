Sezgin Tanrıkulu'dan gündem olan ''Bayraktar SİHA'' çıkışı: Tepkiler art arda geldi!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir tweeti alıntılayarak yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde, Bayraktar Siha üretiminin durdurulduğu ortaya atılmış ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Siha üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanıdığı iddia edilmişti.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu haber tweet'ini alıntılayarak skandal sözlere imza attı ve 'Bu korku size yeter trolle ama emin olun adil olacağız.' dedi. Bu sözlerin ardından tepkiler de gecikmedi.

Bayraktar Siha üretiminin durdurulduğu ortaya atılmış ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Siha üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanıdığı iddia edilmişti.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu haber tweet'ini alıntılayarak skandal sözlere imza attı.

"Bu korku size yeter trolle ama emin olun adil olacağız." dedi.

Tanrıkulu'nun bu sözlerine birçok kişi tepki gösterdi:

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