Sevinç’ten bomba iddia: Bülent Arınç’ın oğlu İYİ Parti’ye katılıyor

2023 yılında yapılacak seçimlere kısa bir süre kalmışken politik gündem yoğun geçiyor. Bir TV programında gazeteci Şaban Sevinç, Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç’ın İYİ Parti’ye katılacağını iddia etti.