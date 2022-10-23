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Sevinç’ten bomba iddia: Bülent Arınç’ın oğlu İYİ Parti’ye katılıyor

2023 yılında yapılacak seçimlere kısa bir süre kalmışken politik gündem yoğun geçiyor. Bir TV programında gazeteci Şaban Sevinç, Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç’ın İYİ Parti’ye katılacağını iddia etti.

4 Gün Önce
2022-10-23 11:48:40
Sevinç’ten bomba iddia: Bülent Arınç’ın oğlu İYİ Parti’ye katılıyor

İlk olarak Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesinin ardından, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba da milletvekilliğinden istifa ederek İyi Parti'ye katılacak.

Partiler arasında milletvekili transferi sürerken kulisleri hareketlendirecek yeni bir iddia geldi.

Yeni bir iddia geldi

tv100 kanalında yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına katılan gazeteci Şaban Sevinç yeni bir milletvekili transferi iddiasında bulundu.

"Mücahit Arınç İYİ Parti'ye katılıyor"

Şaban Sevinç'in açıklamasına göre eski TBMM Başkanı ve AK Parti Kurucu Üyesi Bülent Arınç'ın oğlu, İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç İYİ Parti'ye katılıyor

Şaban Sevinç kulis bilgilerine dayandırdığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor yetmiyor AK Parti'nin 4 kurucusundan Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç da İYİ Parti'ye geçiyor. Abdüllatif Şener muhalefet, Abdullah Gül muhalefet, şimdi Bülent Arınç da muhalefete geçiyor." .

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