DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Liderlik tesadüf değil
Tapu ve kadastro devreye girdi yabancıya güven geldi
2021 Hemşire atama kadro dağılımı (Lise mezunu ve Lisans) Hemşire kaç kişi atanacak?
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar, bankalar ve üniversiteler resmi tatil mi olacak?
Ormanda kurtlar tarafından büyütülen, dolunayda uluyup kurtlar gibi çiğ et yiyen çocukla tanışın
Hamsi, Karadeniz'de 12 lira İstanbul'da 30 lira
2021 hemşire atama | Sağlık Bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak? Hemşire kaç kişi atanacak?
Fenerbahçe'den yılın bombası Şenol Güneş
Enflasyonla etkin mücadele paketi bekleniyor
1 yıl önce Kriptoya bin TL yatırsaydınız kaç paranız olurdu?
Yıldıray Oğur’dan Türkkan’a tepki: “Milletinizden, Genel Başkanınız'dan değil, küfrettiğiniz kişiden özür dilemeniz yeterli”
Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği kişi kim? Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını kim, adı ne?
“Alparslan: Büyük Selçuklu” ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de başlıyor
Banka yöneticisi, bin 706 firmanın bilgilerini alarak rakip bankaya geçti
2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı

TIMETURK / POLİTİKA / Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan'a destek: Tam bir İstanbul beyfendisidir

Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan'a destek: Tam bir İstanbul beyfendisidir

'Küfür' hadisesinin ardından Lütfü Türkkan'a destek veren gazeteci Sevilay Yılman, bu olayın bu kadar haber olmasına tepki gösterdi.

3 Saat Önce
2021-11-08 07:45:10
Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan'a destek: Tam bir İstanbul beyfendisidir

İyi Parti'ye tepki gösteren Tahir Gümren'e "Senin bacını s..rim." diyerek küfreden Türkkan, İYİ Parti grup başkanvekilliği görevinden istifa ederken, bu konu dün gece Habertürk ekranlarına taşındı.

Habertürk'te yayınlananbir programda konuşan gazeteci Sevilay Yılman, Lütfü Türkkan'a sahip çıktı.

Türkkan'ın çok kibar olduğunu belirtip bu kadar haber olmasını gereksiz bulduğunu söyleyen Yılman, programda şu ifadeleri kullandı;

"TAM BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİ"

"Lütfü bey çok beyefendi bir insan. İyi bir insan, kibar bir insan. Tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. Öyle bir insandan beklemediğim bir reaksiyon. Özür diledi. Sayın Akşener'in isteği üzerine istifa etti. Şöyle bir laf vardır 'Söz ağızdan çıkana kadar senindir, çıktıktan sonra herkesin.' Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki.

"SANKİ BAŞKA GÜNDEM YOK"

İki gündür medya 24 saat yayın yapıyor. Sanki memlekette başka gündem yok! Ya bu kadar da olmaz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş