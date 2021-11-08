Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan'a destek: Tam bir İstanbul beyfendisidir

'Küfür' hadisesinin ardından Lütfü Türkkan'a destek veren gazeteci Sevilay Yılman, bu olayın bu kadar haber olmasına tepki gösterdi.

İyi Parti'ye tepki gösteren Tahir Gümren'e "Senin bacını s..rim." diyerek küfreden Türkkan, İYİ Parti grup başkanvekilliği görevinden istifa ederken, bu konu dün gece Habertürk ekranlarına taşındı.

Habertürk'te yayınlananbir programda konuşan gazeteci Sevilay Yılman, Lütfü Türkkan'a sahip çıktı.

Türkkan'ın çok kibar olduğunu belirtip bu kadar haber olmasını gereksiz bulduğunu söyleyen Yılman, programda şu ifadeleri kullandı;

"TAM BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİ"

"Lütfü bey çok beyefendi bir insan. İyi bir insan, kibar bir insan. Tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. Öyle bir insandan beklemediğim bir reaksiyon. Özür diledi. Sayın Akşener'in isteği üzerine istifa etti. Şöyle bir laf vardır 'Söz ağızdan çıkana kadar senindir, çıktıktan sonra herkesin.' Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki.

"SANKİ BAŞKA GÜNDEM YOK"

İki gündür medya 24 saat yayın yapıyor. Sanki memlekette başka gündem yok! Ya bu kadar da olmaz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.