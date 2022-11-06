Serdar Savaş pes etmiyor! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için partilere yazdı

Kovid-19 pandemisi sonrası ekranların aranan yüzü olan Dr. Serdar Savaş, siyasi partilere mektup yazarak Cumhurbaşkanlığı adaylığında destek istedi. Savaş, Cumhurbaşkanlığını yüzde 70 çoğunluk ve yüzde 100 garantiyle kazanacağı iddiasında!

TIMETURK | HABER MERKEZİ

2020 yılında Türk insanının hayatına giren Kovid-19 pandemisi sonrası ekranların aranan yüzü olan Dr. Serdar Savaş, geçtiğimiz yıl açıkladığı Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarcı!.. “Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı” olarak sosyal medya hesaplarında paylaşımlarını sürdüren Dr. Serdar Savaş, siyasi partilere geçtiğimiz 3 Kasım'da bir mektup yazarak adaylık konusunda randevu talep etti.

YÜZDE 70 ÇOĞUNLUK, YÜZDE 100 GARANTİ

Savaş'ın iddiası, kendisinin aday olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 70 çoğunlukla seçimin kazanılacağı yönünde. Savaş, bunun için yüzde 100 garanti veriyor.

Savaş, sosyal medya hesaplarında siyasi parti liderlerini etiketleyerek bir kez daha randevu talebinde bulundu. Savaş, parti temsilcilerini etiketlediği gönderilerinde “Muhalefet olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini birinci turda %70 çoğunlukla %100 garantili olarak nasıl kazanacağımızı açıkladım ve randevu talep ettim. Sizden dönüş bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Serdar Savaş'ın görüşme talebinde bulunduğu siyasi parti yelpazesi ise oldukça geniş: Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye, Zafer Partisi'nden Memleket Partisi'ne, HDP'den Türkiye Komünist Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ne kadar neredeyse tüm muhalefet partileri Savaş'ın randevu talep ettiği partiler arasında…

KOVİD'E KARŞI KAPANMA İSTEMİŞTİ

1960 doğumlu Serdar Savaş, Kovid 19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılında merkez medyadan muhalif televizyon kanallarına kadar çok sayıda televizyon kanalında konuk olmuş, bu sayede tanınmıştı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yayınlarda Savaş, hükümetten Kovid-19'a karşı mücadelede haftalar sürecek kapanmalar istemişti.

.