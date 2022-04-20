Şentop: Sosyal medya saldırısıyla karşı karşıya kaldım

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyada kendisi hakkındaki tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, "Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Biz hep bununla mücadele ettik. Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım. Daha önce bu tür konulara girerek cevap yetiştirmek gibi bir geleneğim yoktu. Bu konuyu kapatmayacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Şentop, bir sosyal medya kullanıcısının, dün tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında kendisine yönelik tweet'ine yanıt vermiş, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icap ediyor bazen" demişti. .