Selvi: Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sinyal verdiğini söyledi. Selvi, 'Meral Akşener ise ortak aday olmadığı takdirde ortak aday olacak ismi belirlemek istiyor. Yani 'Kılıçdaroğlu’nun kaderi Akşener’in elinde' diyebiliriz' ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sinyal verdiğini söyledi. Selvi, "Meral Akşener ise ortak aday olmadığı takdirde ortak aday olacak ismi belirlemek istiyor. Yani 'Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde' diyebiliriz" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Cumhurbaşkanlığı savaşı erken başladı' başlığıyla yayımlanan yazısında seçime daha 2 yıl olduğunu ama muhalefet cephesinde adaylık mücadelesinin erken başladığını ifade etti.

'Son 6 ay içinde attığı deparla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göğüs farkıyla öne geçtiğini' söyleyen Selvi, "Daha önce parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmadığını ifade eden ve millet ittifakının ortak aday çıkarması tezinde ısrar eden Kılıçdaroğlu, bir süredir cumhurbaşkanı adaylığı sinyalini veriyordu. Twitch yayıncısı Jahrein'in programında ise 'Seçildiğim zaman' diyerek adaylığını ilan etti" ifadesini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'nun hedef kitle olarak Z kuşağını seçtiğini, bu nedenle bir Twitch yayınına katıldığını anlatan Selvi, "Bayram öncesi evde Selvi Hanım'la birlikte börek açmalar, mutfaktan yapılan video yayınları hep gençlere mesaj. Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinin kaderini ilk kez oy kullanacak olan genç seçmenin belirleyeceğini düşünüyor" diye yazdı.

'Meclis'teki laf atmayla başladı'

Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekillerinin "Cumhurbaşkanı adayı ol" şeklindeki sataşmaları üzerine "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" dediğini hatırlattı.

"7 Aralık 2020 günü Meclis'te verdiği yanıtla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci başladı. Kılıçdaroğlu'na yönelik imaj çalışması için kollar sıvandı. Bir sosyal medya ekibi kuruldu. Ardından dinazorlu yayınlar, börek açmalı videolar gelmeye başladı" diyen Selvi, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP'de ciddi bir mücadele yaşandığını ileri sürdü.

Bir grubun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çalıştığını, karşı grubun ise Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağını söylediğini belirten Selvi, bu grubun adayının ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

'İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor'

"Ancak bu mücadele henüz gün yüzüne çıkmış değil. Karar anı yaklaştıkça bir bilek güreşi yaşanması kaçırılmaz" görüşünü dile getiren Selvi, şöyle devam etti:

"Henüz mücadele anketler üzerinden yürüyor. En son MetroPOLL'ün anketinde vardı. Dört isim soruluyor, Erdoğan'ın karşısına aday olursa Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener kazanıyor ama tek bir kaybeden var o da Kılıçdaroğlu. Diğer kamuoyu araştırmalarında da İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor."

Selvi, "Kılıçdaroğlu neden istiyor?" diye sorduğu yazısında "1- Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu ama kazanamadı. Fakat döndü CHP'nin başına geçmek istedi", "2- Ekrem İmamoğlu aday olur da kazanamazsa CHP'ye genel başkan adayı olmak isteyeceğine kuşku yok" sıralamalarını yaptı.

Bunlara ek olarak 2 madde daha sayan Selvi, "1- Kılıçdaroğlu aday olacağı mesajını giderek daha güçlü bir şekilde vererek, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e 'Cumhurbaşkanlığı denkleminde ben de varım. Bensiz hesap yapmayın' demek istiyor. Cumhurbaşkanı adaylığının belirleneceği nihai karar öncesinde elini güçlendiriyor", "2- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olduğu takdirde 25 yıl sonra kazanılan İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi endişesini taşıyor. İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına değil, belediye başkanlığına odaklanmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, devamında şunları kaydetti:

"2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ün ortak aday formülünün suya düşmesini sağlayan Meral Akşener, bu kez Kılıçdaroğlu'nun aksine aday olmayacağı ve ortak aday formülünün önünü tıkamayacağı konusunda sinyaller veriyor. Ancak İYİ Parti Meral Akşener'in ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda şimdiye kadar renk vermeyen Meral Akşener ise ortak aday olmadığı takdirde ortak aday olacak ismi belirlemek istiyor. Yani 'Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde' diyebiliriz.

Akşener'in kendisi aday olmasa da Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı desteklemesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı konusunda Akşener'in tercihi belirleyici olacak. İYİ Parti lideri, millet ittifakı içinde altın hisseyi elinde bulunduruyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.