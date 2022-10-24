Selvi: Erdoğan, Kemal Bey’in cumhurbaşkanı adaylığını tebrik etti

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutladığını belirtti.

Hürriyet gazetesinin köşe yazarlarından Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını çok istediği görüşünü savundu.

Selvi, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinden notlar aktardı.

Selvi'nin yazısından bir bölüm şöyle:

"Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, Kemal Bey'in cumhurbaşkanı adaylığını tebrik etti. Bir genç Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini değerlendirmesini istedi. Cumhurbaşkanı önce, “Bu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı?” dedi. Ardından sözü Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ta Kanal 58 televizyonuna yaptığı açıklamaya getirdi. Kılıçdaroğlu, Kanal 58'de, “Şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım” diyerek cumhurbaşkanı adaylığını neredeyse ilan etti. Erdoğan da bu açıklama üzerine, “Bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Türkiye, Bay Kemal gibi bir adayı görmekle, nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışı olacağını göreceğiz. Bizim bir sıkıntımız yok” dedi. Bu gidişle Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak. Gerçi Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adaylığını çok istiyor. Hayatını ortaya koymuş durumda." .