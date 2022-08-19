Selvi: Erdoğan ile Esed arasında şu anda görüşme planı yokmuş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara-Şam arasında yaşanan diyalogu köşesine taşıdı. Selvi’nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye’deki rejim lideri Beşşar Esed arasında şu an için bir görüşme planı yok.

Selvi, bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın Soçi'ye yaptığı ziyaretin ardından Suriye ile ilgili havanın değiştiğini ifade etti ve şunları yazdı:

"Daha önce Esed'le doğrudan ilişki kurulmasını istemeyen Putin, rejimle doğrudan ilişki kurulmasını önerdi. Bunda Ukrayna'da sıkışan Putin'in, Suriye'yi İran'a kaptırmama kaygısı rol oynasa da Erdoğan pası aldı. Ama hemen Erdoğan, Esed'le görüşecek mi yönünde bir tartışma başladı. İşi Esed-Erdoğan görüşmesine kilitlemek demek bu iş olmasın demektir. Sürecin olgunlaşması gerekiyor. Ama yine de en sonda yazacağımı en başta yazayım. Bu soruyu sordum. “Şu anda siyasi düzeyde öngörülen bir temas yok” yanıtını aldım. Ama dikkat edin, “şu anda” denildi. “Yok” denilmedi. Suudi Arabistan ve BAE ile de önce ilişkiler bir seviyeye getirildi sonra devlet başkanıyla önce telefonla görüşüp sonra karşılıklı ziyaretler oldu. Erdoğan-Esed görüşmesiyle ilgili bu soruyu ise ancak süreç olgunlaştıktan sonra sormak anlamlı olur."