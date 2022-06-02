Selvi: Erdoğan, cumhurbaşkanlığı yarışında Kılıçdaroğlu’na tarihi bir destek veriyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’na destek verdiğini söyledi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yüreği yetip de 2023'te aday olacak mı olmayacak mı" diye sormasına ilişkin olarak, "Erdoğan'ın en nefret ettiği kişiler listesi yapsanız herhalde birinci sırada Kılıçdaroğlu yer alır. Ama Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığı testiyle Kılıçdaroğlu'na tarihi bir destek verdi. Peki neden? Siyaset başka bir şey" yorumunu yaptı.

"Bu arada AK Parti'nin siyaset tarzında birtakım değişiklikler görüyorum" diyen Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasını izlerken bu kanaatim daha da pekişti. Bir süredir Kılıçdaroğlu'nun bir gece yarısı ortaya attığı iddialara cevap verilmeye çalışılıyordu. Dünkü grup toplantısında gördük ki AK Parti savunmadan taarruza geçiyor. Siyaset şenlenecek demektir" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, gözünün Kılıçdaroğlu'nun üzerinde olduğunu söylerken, "Erdoğan'a karşı meydan okumayı seven Kılıçdaroğlu bakalım bu kez kaçacak mı? Yoksa ‘hodriye hodri' deyip karşı meydan okuma ile mi karşılık verecek. Cumhurbaşkanlığı yarışında hâlâ Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na tarihi destek verdiği görüşündeyim" ifadesini kullandı. .