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TIMETURK / POLİTİKA / Selvi: Erdoğan’a karşı, Kılıçdaroğlu öncülüğünde 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor

Selvi: Erdoğan’a karşı, Kılıçdaroğlu öncülüğünde 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Bir süredir ibretle izliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor. Bunu çok tehlikeli buluyorum. Bu işin öncüsü de ne yazık ki Kılıçdaroğlu' dedi.

3 Saat Önce
2022-02-05 10:03:43
Selvi: Erdoğan’a karşı, Kılıçdaroğlu öncülüğünde 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor

Selvi, bugünkü yazısında, 'CHP'de ve muhalif medyada Cumhurbaşkanı'na hakaretin artık bir yarış haline geldiğini' öne sürerek "Bu işin öncüsü de ne yazık ki Kılıçdaroğlu. 27 Mayıs öncesi İsmet Paşa'nın izlediği yolu izliyor" diye yazdı.

Selvi, sözlerine şöyle devam etti:

"İsmet Paşa, Kore'de darbe olunca, 'Türk milleti, Kore milletinden daha az haysiyetli değildir' demişti. General Kasım darbesiyle devrilen Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa feci bir şekilde katledilmişti. Menderes'e, Nuri Sait Paşa'nın akıbetini örnek göstermişlerdi. 'Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır' diyen İnönü 27 Mayıs'ın işaretini vermiş, Demokrat Partililere dönüp 'Sizi ben bile kurtaramam' demişti.”

27 Mayısçıların darbeden sonra Yassıada'da Menderes ve DP'nin ileri gelenlerine yaptıkları zulümler insanlığa sığmaz” diyen Selvi, “Erdoğan'a yönelik benzer bir öfke ile saldırıyorlar” dedi. .

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