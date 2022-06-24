Selvi: Emekli vekillerinin maaşları artacak diye cumhurbaşkanı bedel ödemek zorunda mı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında cumhurbaşkanının maaşı ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ek bütçe teklifiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına da 41 bin lira zam geleceği tartışmalarına ilişkin olarak, "Eski milletvekilleri, eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar ve Meclis başkanlarının maaşı cumhurbaşkanının maaşına endeksli. Cumhurbaşkanı olmanın onuru Erdoğan'a yeter. Erdoğan maaşım 100 bin liradan 140 bin liraya çıksın diye cumhurbaşkanlığı yapacak birisi değil. Zaten 2022 yılında maaşına zam istemedi. Ancak maaş artışı cumhurbaşkanına endeksli olan eski milletvekillerinin mağduriyet yaşamaması için yüzde 20.2 oranında bir artışı kabul etti" yorumunu yaptı.

Selvi, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "CHP, İyi Parti ve diğer siyasilere çağrı yapıyorum. Gelin milletvekili maaşlarını Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkartalım" çağrısını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Hadi Kemal Bey, hadi Meral Hanım. Sıra sizde. Madem cumhurbaşkanı maaşını artıracak diye yeri göğü inletiyordunuz. Cumhurbaşkanının maaşında bir kuruş artış olmasın. Ama siz de destek verin, emekli milletvekillerinin maaşıyla ilgili sorun kökten çözülsün. Emekli milletvekillerinin maaşları artacak diye cumhurbaşkanı siyaseten bedel ödemek zorunda mı?" .